Словения усилила карантинные ограничения
Власти Словении ввели новые карантинные ограничения, вступающие в действие с 8 ноября
Об этом сообщает Балканский обозреватель в своем Facebook .
Для посещения громанских мест словенцам по-прежнему требуется документ PCT (preboleli, cepljeni, testirani – переболевшие, привитые, тестируемые) с информацией об выздоровлении от коронавируса, полной вакцинации или отрицательном результате теста. С 8 ноября это правило касается и подростков с 12 лет, а не с 15, как раньше.
Маски из ткани не признаются – разрешают только медицинские маски и респираторы класса защиты FFP2.
Заведения общепита будут работать только с 5 часов утра до 22 вечера только для посетителей за столиками. Дискотеки и ночные клубы не будут работать.
Массовые общественные мероприятия временно запрещены. Религиозные и культурно-спортивные мероприятия разрешаются только при соблюдении дистанции и наличии масок и документов PCT.
Кроме того, с 15 ноября учащиеся и студенты должны трижды в неделю проходить экспресс-тесты на антигены, которые будут бесплатными и финансируются из бюджета.
Правительство утвердило новые правила 6 ноября, а с 8 ноября они вступают в силу.
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