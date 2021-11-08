Словения усилила карантинные ограничения

Об этом сообщает Балканский обозреватель в своем Facebook .



Для посещения громанских мест словенцам по-прежнему требуется документ PCT (preboleli, cepljeni, testirani – переболевшие, привитые, тестируемые) с информацией об выздоровлении от коронавируса, полной вакцинации или отрицательном результате теста. С 8 ноября это правило касается и подростков с 12 лет, а не с 15, как раньше.



Маски из ткани не признаются – разрешают только медицинские маски и респираторы класса защиты FFP2.



Заведения общепита будут работать только с 5 часов утра до 22 вечера только для посетителей за столиками. Дискотеки и ночные клубы не будут работать.



Массовые общественные мероприятия временно запрещены. Религиозные и культурно-спортивные мероприятия разрешаются только при соблюдении дистанции и наличии масок и документов PCT.



Кроме того, с 15 ноября учащиеся и студенты должны трижды в неделю проходить экспресс-тесты на антигены, которые будут бесплатными и финансируются из бюджета.



Правительство утвердило новые правила 6 ноября, а с 8 ноября они вступают в силу.

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