Словения стала 25 страной, присоединяющейся к совместной закупке боеприпасов для Украины
Министр обороны Словении Марьян Шарец подпишет соглашение с Европейским оборонным агентством (EDA) о присоединении к проекту совместных закупок артиллерийских боеприпасов для Украины
Об этом пишет RTV Slovenija.
Решение было принято на встрече министров обороны и иностранных дел ЕС в рамках плана поставки артиллерийских боеприпасов в Украину, предусматривающего предоставление одного миллиона артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев.
Как пояснили в Министерстве обороны Словении, соглашение устанавливает границы участия государств-членов в проекте и "не создаст никаких финансовых обязательств для Республики Словения, поскольку только устанавливает рамки для дальнейшего сотрудничества".
Таким образом, Словения присоединится к совместным закупкам боеприпасов в рамках проекта EDA, к которому присоединились 23 страны-члена ЕС и Норвегия.
Как известно, 20 марта Совет Европейского Союза согласовал план поставки Украине одного миллиона артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев, состоящего из трех этапов.
На первом государства-члены ЕС передадут Киеву снаряды из своих запасов, получив компенсацию от Европейского фонда мира – в общей сложности выделят 1 миллиард евро. На втором этапе еще столько же средств будет выделено на заключение контрактов с производителями артиллерийских боеприпасов, а дальше государства ЕС будут расширять свои мощности по их изготовлению.
Но страны-члены продолжают спорить по поводу некоторых деталей – в частности, насколько следует ограничить эти контракты производителями из ЕС и включать ли в программу компании из США и Британии.
- Напомним, издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщало , что Франция и Польша устроили спор в среду, когда послы стран ЕС не смогли урегулировать спор о совместных контрактах Евросоюза на закупку боеприпасов для Украины.
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