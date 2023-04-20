Об этом пишет RTV Slovenija.

Решение было принято на встрече министров обороны и иностранных дел ЕС в рамках плана поставки артиллерийских боеприпасов в Украину, предусматривающего предоставление одного миллиона артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев.

Как пояснили в Министерстве обороны Словении, соглашение устанавливает границы участия государств-членов в проекте и "не создаст никаких финансовых обязательств для Республики Словения, поскольку только устанавливает рамки для дальнейшего сотрудничества".

Таким образом, Словения присоединится к совместным закупкам боеприпасов в рамках проекта EDA, к которому присоединились 23 страны-члена ЕС и Норвегия.

Как известно, 20 марта Совет Европейского Союза согласовал план поставки Украине одного миллиона артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев, состоящего из трех этапов.

На первом государства-члены ЕС передадут Киеву снаряды из своих запасов, получив компенсацию от Европейского фонда мира – в общей сложности выделят 1 миллиард евро. На втором этапе еще столько же средств будет выделено на заключение контрактов с производителями артиллерийских боеприпасов, а дальше государства ЕС будут расширять свои мощности по их изготовлению.

Но страны-члены продолжают спорить по поводу некоторых деталей – в частности, насколько следует ограничить эти контракты производителями из ЕС и включать ли в программу компании из США и Британии.