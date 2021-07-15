Словения разрешила въезд украинцам

Об этом сообщает Экономическая правда.



Согласно сообщению, Словения разрешила въезд туристам из Украины, которые были полностью вакцинированы, имеют отрицательный ПЦР-тест или справку о одужанян от COVID-19.



Так, въезд для Украинской в Словению разрешен при условии предоставления негативного теста на COVID-19 методом ПЦР (за 72 часа до пересечения границы) или отрицательного экспресс-теста на определение антигена коронавируса (не более чем за 48 часов до пересечения границы), или сертификата о прививке от COVID-19.

Словения признает как утвержденные в ЕС вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson, так и не утверждены китайские вакцины Covishield, CoronaVac, Sinopharm, а также российский "Спутник V".