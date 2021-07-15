Словения разрешила въезд украинцам
Словения разрешила въезд громанядам Украины, которые были полностью вакцинированы от COVID-19, имеют отрицательный ПЦР или экспресс-тест или справку о выздоровлении от болезни
Об этом сообщает Экономическая правда.
Согласно сообщению, Словения разрешила въезд туристам из Украины, которые были полностью вакцинированы, имеют отрицательный ПЦР-тест или справку о одужанян от COVID-19.
Так, въезд для Украинской в Словению разрешен при условии предоставления негативного теста на COVID-19 методом ПЦР (за 72 часа до пересечения границы) или отрицательного экспресс-теста на определение антигена коронавируса (не более чем за 48 часов до пересечения границы), или сертификата о прививке от COVID-19.
Словения признает как утвержденные в ЕС вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson, так и не утверждены китайские вакцины Covishield, CoronaVac, Sinopharm, а также российский "Спутник V".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.18
Покупка 27.18Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 32.01Продажа 32.42
- Актуальное
- Важное