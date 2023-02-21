Словения призывает мир вместе расследовать военные преступления РФ в Украине
Министр иностранных дел Словении Таня Файон на Совете ЕС по иностранным делам инициировала международное соглашение о сотрудничестве в расследовании военных преступлений РФ в Украине
Об этом информирует Euractiv .
"Это показывает, что Словения проводит действительно четкую политику расследования ответственности, в частности, когда речь идет о военных преступлениях в Украине", - подчеркнула Файон.
Со слов Файон, соглашение позволит правоохранительным органам стран ЕС и других стран сотрудничать в судебном расследовании преступлений против человечности, военных преступлений, других международных преступлений и геноцида. Также благодаря ей можно будет преследовать военных преступников.
Проект этого международного соглашения будет обсужден во время дипломатической конференции. Она состоится в Любляне в мае этого года. Файон призвала министров посетить конференцию вместе со своими экспертами по уголовному праву.
Соглашение Словения разрабатывало в сотрудничестве с Бельгией, Нидерландами и странами, не являющимися членами ЕС.
В настоящее время инициативу уже поддержали 77 стран.
- 27 января стало известно, что летом 2023 года может начать свою работу Международный трибунал или его аналог для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершенные военные преступления в Украине.
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