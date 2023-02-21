Словения призывает мир вместе расследовать военные преступления РФ в Украине

Об этом информирует Euractiv .

"Это показывает, что Словения проводит действительно четкую политику расследования ответственности, в частности, когда речь идет о военных преступлениях в Украине", - подчеркнула Файон.

Со слов Файон, соглашение позволит правоохранительным органам стран ЕС и других стран сотрудничать в судебном расследовании преступлений против человечности, военных преступлений, других международных преступлений и геноцида. Также благодаря ей можно будет преследовать военных преступников.

Проект этого международного соглашения будет обсужден во время дипломатической конференции. Она состоится в Любляне в мае этого года. Файон призвала министров посетить конференцию вместе со своими экспертами по уголовному праву.

Соглашение Словения разрабатывало в сотрудничестве с Бельгией, Нидерландами и странами, не являющимися членами ЕС.

В настоящее время инициативу уже поддержали 77 стран.