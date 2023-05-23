Словения признала Голодомор геноцидом украинского народа

Об этом он написал в Twitter.

Глава МИД отмечает, что это важный шаг для достижения памяти и справедливости.

"Благодарен Словении за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Сегодняшний шаг помогает достичь двух вещей: памяти и справедливости. Память – это уважение к миллионам невинных жертв этого страшного преступления. Справедливость означает, что такие преступления никогда не должны повторяться", – пишет Кулеба.