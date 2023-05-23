Словения признала Голодомор геноцидом украинского народа
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что во вторник, 23 мая, Словения признала Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа
Об этом он написал в Twitter.
Глава МИД отмечает, что это важный шаг для достижения памяти и справедливости.
"Благодарен Словении за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Сегодняшний шаг помогает достичь двух вещей: памяти и справедливости. Память – это уважение к миллионам невинных жертв этого страшного преступления. Справедливость означает, что такие преступления никогда не должны повторяться", – пишет Кулеба.
- Французский сенат в среду, 17 мая, признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и призвал правительство принять такое же решение.
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