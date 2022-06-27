Словения примет участие в восстановлении Украины после войны, - посол Менцин

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

Существует большой план восстановления Украины. Президент Зеленский говорил о восстановлении Украины еще до войны и сейчас это больше. Больше инфраструктуры, связанной с Европой. Говорят о том, что каждая страна возьмет на себя часть ответственности, Словения будет точно брать свою. Нам следует понять, как далеко мы можем зайти. Вчера я посетил Житомир. Это была моя первая поездка за пределы Киева. Мы оценивали масштабы восстановлений, в которых Житомир и Житомирская область будут нуждаться”, - рассказал Менцин.

Посол также отметил, что масштабы разрушений на территории Украины ужасающие и каждый уголок страны нуждается в помощи.

"Словения не может осмотреть всю территорию Украины. Конечно, мы понимаем, каждый уголок Украины одинаково важен для нас, но нам нужно понять, где именно мы наиболее нужны. Возможно не географически, возможно мы возьмем определенную зону, разминирование или мы найдем другой вариант , где мы сможем внести свой вклад в реконструкцию", - добавил Менцин.

14 июня посол Словении в Украине Томаж Менцин вернулся в Киев

22 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил Словению присоединиться к восстановлению одного из разрушенных Россией регионов Украины

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