Словения прекратила делать прививки вакциной Johnson & Johnson после смерти 20-летней девушки
В среду, 29 июля, Словения прекратила делать прививки против коронавируса вакциной от Johnson & Johnson на время расследования смерти 20-летней девушки
Об этом заявила руководитель словенского медицинского ведомства Янеза Поклукара, сообщает AP .
Приостановка введения препарата Johnson & Johnson будет действовать до тех пор, пока эксперты не изучат, существует ли связь между смертью женщины от инсульта и вакциной, которую она получила двумя неделями ранее.
Как отмечается, популярность однократной вакцины в Словении в последние недели возросла после того, как власти широко ввели COVID-пропуска, в том числе для работы во всех государственных учреждениях. Правительство одобрило закупку дополнительных 100 000 доз J & J в Венгрии в ответ на растущий спрос.
"Смерть женщины на этой неделе стала вторым серьезным случаем побочных эффектов уколов Johnson & Johnson, которые сделали около 120 тысячам человек в Словении", - говорится в сообщении.
Однако "преимущества по-прежнему перевешивают риски", - отметила глава Минздрава.
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