Словения прекратила делать прививки вакциной Johnson & Johnson после смерти 20-летней девушки

Об этом заявила руководитель словенского медицинского ведомства Янеза Поклукара, сообщает AP .

Приостановка введения препарата Johnson & Johnson будет действовать до тех пор, пока эксперты не изучат, существует ли связь между смертью женщины от инсульта и вакциной, которую она получила двумя неделями ранее.

Как отмечается, популярность однократной вакцины в Словении в последние недели возросла после того, как власти широко ввели COVID-пропуска, в том числе для работы во всех государственных учреждениях. Правительство одобрило закупку дополнительных 100 000 доз J & J в Венгрии в ответ на растущий спрос.

"Смерть женщины на этой неделе стала вторым серьезным случаем побочных эффектов уколов Johnson & Johnson, которые сделали около 120 тысячам человек в Словении", - говорится в сообщении.

Однако "преимущества по-прежнему перевешивают риски", - отметила глава Минздрава.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb