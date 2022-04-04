Словения предоставила временную защиту около 1% из 8 тыс. подавших заявления украинских беженцев - медиасеть Euractiv

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на обнародованные данные административных учреждений.



Как пишет издание, Словения пообещала принять столько украинских беженцев, сколько потребуется, и активировала временный механизм для ускоренного рассмотрения заявлений от беженцев, но последние данные свидетельствуют, что заявления рассматривают медленно.



Административные учреждения имеют месяц для рассмотрения поданных заявлений.



Жительница Врхницы, принявшая четырех украинских беженцев, рассказывает, что были попытки зарегистрировать украинцев в местном отделении полиции, но ей сказали, что там нельзя подать заявление и ей следует ехать в соседнюю Любляну.



После того как она попала туда, ее упрекали в том, что она не сделала этого во Врхнице, поскольку каждый полицейский участок должен принимать заявления и передавать их в соответствующие органы.



Через сутки после подачи заявлений она позвонила в местное административное управление, чтобы узнать статус документов.



"Мне сказали, что полиция пересылает заявления раз в неделю пакетом. Также добавили, что они точно не рассмотрят заявку раньше чем через месяц", – рассказала женщина, пожелавшая остаться анонимной.



Спикер полиции опроверг утверждение женщины, сказав, что полицейские отделения посылают любые заявления на регистрацию в тот же день.



"Возможно, были еще некоторые задержки с вынесением решений о временной защите в административных управлениях, но каждый прибывший в Словению после 24 февраля беженец будет включен в систему временной защиты", - сказал министр внутренних дел Алеш Хойс.



По его словам, по закону украинские беженцы получают льготы на временную защиту сразу после обращения и им не следует ожидать завершения регистрации.

Напомним, 28 марта в Киеве начал свою работу временный поверенный в делах Республики Словения в Украине Боштьян Лесяк.

Ранее премьеры Польши, Словении и Чехии подготовили план действий, который ЕС должен выполнить для спасения Украины.

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