Словения поможет разминировать Украину

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

На брифинге с министром иностранных дел Словении Таней Файон глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что через механизм гражданской защиты ЕС Словения направит в Украину специальное оборудование, необходимое для гражданского разминирования.

Собственно, Словения помогает Украине укреплять обороноспособность практически с первых дней полномасштабной войны. И сотрудничество продолжается.

По словам главы МИД, Словения также продолжит оказывать гуманитарную помощь и примет участие в восстановлении Украины. В частности, уже есть первые проекты восстановления общественного транспорта и восстановления института протезирования в Харькове.

27 июля министр иностранных дел Словении Таня Файон прибыла в Киев, чтобы выразить поддержку Украине

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