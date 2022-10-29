Словения передала Украине 28 танков М-55S
Словения направила вторую крупную партию вооружения Украине, передав нашему государству 28 танков М-55S
Об этом сообщило издание 24UR .
Сообщается, что в Минобороны Словении подтвердили, что танки, для предоставления которых было заключено соглашение с Германией, успешно переданы Украине. Эти танки находились в резерве словенской армии, а теперь усилят оборону Украины.
- Напомним: 19 сентября Германия и Словения согласовали передачу Украине танков M-55S.
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