Об этом сообщило издание 24UR .

Сообщается, что в Минобороны Словении подтвердили, что танки, для предоставления которых было заключено соглашение с Германией, успешно переданы Украине. Эти танки находились в резерве словенской армии, а теперь усилят оборону Украины.

Напомним: 19 сентября Германия и Словения согласовали передачу Украине танков M-55S.

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