Словения намерена присоединиться к восстановлению Тростянца Сумской области

Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Украины Кирилл Тимошенко.

"Помимо плана восстановления жилого сектора, школьной и больничной инфраструктуры, который нужно провести уже сейчас, есть план послевоенного восстановления Украины. Он был представлен на специальной конференции в Лугано", - отметил он.

По словам Чрезвычайного и Полномочного посла Словении в Украине Томажа Менцина, его страна намерена присоединиться к восстановлению Украины. В частности, в Словении заинтересованы в воплощении проектов по восстановлению Тростянца на Сумщине.

26 марта бригада "Холодный Яр" сообщила, что ВСУ освободили Тростянец в Сумской области. Из города удалось изгнать элиту российских сухопутных войск – Кантемировскую танковую дивизию.

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