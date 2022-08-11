Словения намерена присоединиться к восстановлению Тростянца Сумской области
Заместитель руководителя ОП Украины Кирилл Тимошенко обсудил план восстановления жилого сектора, школьной и больничной инфраструктуры с Чрезвычайным послом Словении в Украине Томажем Менцином
Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Украины Кирилл Тимошенко.
"Помимо плана восстановления жилого сектора, школьной и больничной инфраструктуры, который нужно провести уже сейчас, есть план послевоенного восстановления Украины. Он был представлен на специальной конференции в Лугано", - отметил он.
По словам Чрезвычайного и Полномочного посла Словении в Украине Томажа Менцина, его страна намерена присоединиться к восстановлению Украины. В частности, в Словении заинтересованы в воплощении проектов по восстановлению Тростянца на Сумщине.
- 26 марта бригада "Холодный Яр" сообщила, что ВСУ освободили Тростянец в Сумской области. Из города удалось изгнать элиту российских сухопутных войск – Кантемировскую танковую дивизию.
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