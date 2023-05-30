Результаты были опубликованы на официальном сайте турнира.

Шмидлова, занимающая 100-е место в рейтинге, одержала разгромную победу над занимающей 11-е место Кудерметовой со счетом 6:3 в первом и 6:1 во втором раунде.

Позже победительница опубликовала сториз в Instagram в поддержку Украины - в нем фото Шмидловой с поединка, на котором спортсменка одета в желто-голубую форму. Дополнили образ два сердечка в цветах государственного флага Украины.

Фото: Анна-Каролина Шмидлова