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Словацкая теннисистка Шмидлова в сине-желтых цветах обыграла россиянку на Roland Garros - 2023

30 мая, 2023 вторник
19:15
Спорт

Словацкая теннисистка Анна-Каролина Шмидлова вышла на корт турнира Roland Garros - 2023 в сине-желтой форме и победила россиянку Веронику Кудерметову, выступавшую под нейтральным флагом

Результаты были опубликованы на официальном сайте турнира.

Шмидлова, занимающая 100-е место в рейтинге, одержала разгромную победу над занимающей 11-е место Кудерметовой со счетом 6:3 в первом и 6:1 во втором раунде.

Позже победительница опубликовала сториз в Instagram в поддержку Украины - в нем фото Шмидловой с поединка, на котором спортсменка одета в желто-голубую форму. Дополнили образ два сердечка в цветах государственного флага Украины.

Фото: Анна-Каролина Шмидлова

  • 28 марта МОК рекомендовал международным федерациям по своему усмотрению решать, допускать ли россиян и белорусов к соревнованиям.
  • 30 марта Кабинет Министров принял решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых будут представлены спортсмены из России или Белоруссии.
Россия
Словакия
Война с Россией
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