Словацкая теннисистка Шмидлова в сине-желтых цветах обыграла россиянку на Roland Garros - 2023
Словацкая теннисистка Анна-Каролина Шмидлова вышла на корт турнира Roland Garros - 2023 в сине-желтой форме и победила россиянку Веронику Кудерметову, выступавшую под нейтральным флагом
Результаты были опубликованы на официальном сайте турнира.
Шмидлова, занимающая 100-е место в рейтинге, одержала разгромную победу над занимающей 11-е место Кудерметовой со счетом 6:3 в первом и 6:1 во втором раунде.
Позже победительница опубликовала сториз в Instagram в поддержку Украины - в нем фото Шмидловой с поединка, на котором спортсменка одета в желто-голубую форму. Дополнили образ два сердечка в цветах государственного флага Украины.
Фото: Анна-Каролина Шмидлова
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