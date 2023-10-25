Словацкая полиция задержала подозреваемого в терроризме
В Словакии идет операция по делу об уголовном правонарушении, связанном с терроризмом. Правоохранители задержали одного из участников. Детали пока не сообщают
Об этом информирует Aktuality.sk .
"С самого утра Национальное агентство по борьбе с преступностью (Департамент Братиславы, - ред.) проводит акцию по преступлению некоторых форм участия в терроризме", - сообщила полиция в среду утром.
Правоохранители уже арестовали одного человека, которому предъявлены обвинения в рамках сделки. Они также проводят другие операции по захвату, в частности, обыски домов в районе Полтар, в центральной Словакии.
"В расследовании этой преступной деятельности Národnа kriminálna agentura, Ministerstvo vnútra SR (Национальное уголовное агентство Словакии, – ред.) тесно сотрудничало с военной разведкой", – добавили они.
Больше информации обещали только тогда, когда разрешит процедурная ситуация.
В Словакии последний раз зафиксировали факт терроризма прошлого года в Братиславе, когда вооруженный мужчина-одиночка убил Матуша Горвата и Юрия Ванкулича перед баром.
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