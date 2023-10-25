Словацкая полиция задержала подозреваемого в терроризме

Об этом информирует Aktuality.sk .

"С самого утра Национальное агентство по борьбе с преступностью (Департамент Братиславы, - ред.) проводит акцию по преступлению некоторых форм участия в терроризме", - сообщила полиция в среду утром.

Правоохранители уже арестовали одного человека, которому предъявлены обвинения в рамках сделки. Они также проводят другие операции по захвату, в частности, обыски домов в районе Полтар, в центральной Словакии.

"В расследовании этой преступной деятельности Národnа kriminálna agentura, Ministerstvo vnútra SR (Национальное уголовное агентство Словакии, – ред.) тесно сотрудничало с военной разведкой", – добавили они.

Больше информации обещали только тогда, когда разрешит процедурная ситуация.

В Словакии последний раз зафиксировали факт терроризма прошлого года в Братиславе, когда вооруженный мужчина-одиночка убил Матуша Горвата и Юрия Ванкулича перед баром.