Словарь Вебстера признал "вакцину" словом года
Составители американского словаря Merriam-Webster определили слово "вакцина" главным словом 2021 года
Об этом сообщает сайт словаря.
Специалисты отмечают, что в 2021 году слово "вакцина" стала не только популярной темой дискуссий, но и средством разжигания идеологических конфликтов.
"Перспективное медицинское средство для решения проблемы пандемии, перевернувшей нашу жизнь в 2020 году, также стало политическим инструментом и источником раскола. Самая большая научная история нашего времени быстро стала самой большой дискуссией в нашей стране, и в центре обеих сторон – слово вакцина", – заметили составители словаря.
Поиск определения слова "вакцина" вырос на 601% в этом году по сравнению с 2020 годом. Интерес к этому слову был высоким с начала пандемии COVID-19 в 2020 году, когда шли разговоры о финансировании, разработке, тестировании и окончательном распространении вакцин.
Популярность слова "вакцина" особенно заметна, если сравнить 2021 и 2019 годы: за этот период поиск определения слова вырос на 1048%.
Также словарь выделил 10 слов, имевших особое значение в 2021 году: "Insurrection" (Восстание), "Perseverance" (Настойчивость), "Woke" (Сознательный), "Nomad" (Кочевник), "Infrastructure" (Инфраструктура), " Cicada" (Цикада), "Murraya" (Мурайя), "Cisgender" (Цисгендерный), "Guardian" (Хранитель), "Meta" (Цель).
- Напомним, Оксфордский словарь избрал словом 2021 года "vax" - сокращен от "вакцина".
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