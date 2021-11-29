Словарь Вебстера признал "вакцину" словом года

Об этом сообщает сайт словаря.



Специалисты отмечают, что в 2021 году слово "вакцина" стала не только популярной темой дискуссий, но и средством разжигания идеологических конфликтов.



"Перспективное медицинское средство для решения проблемы пандемии, перевернувшей нашу жизнь в 2020 году, также стало политическим инструментом и источником раскола. Самая большая научная история нашего времени быстро стала самой большой дискуссией в нашей стране, и в центре обеих сторон – слово вакцина", – заметили составители словаря.



Поиск определения слова "вакцина" вырос на 601% в этом году по сравнению с 2020 годом. Интерес к этому слову был высоким с начала пандемии COVID-19 в 2020 году, когда шли разговоры о финансировании, разработке, тестировании и окончательном распространении вакцин.



Популярность слова "вакцина" особенно заметна, если сравнить 2021 и 2019 годы: за этот период поиск определения слова вырос на 1048%.



Также словарь выделил 10 слов, имевших особое значение в 2021 году: "Insurrection" (Восстание), "Perseverance" (Настойчивость), "Woke" (Сознательный), "Nomad" (Кочевник), "Infrastructure" (Инфраструктура), " Cicada" (Цикада), "Murraya" (Мурайя), "Cisgender" (Цисгендерный), "Guardian" (Хранитель), "Meta" (Цель).

Напомним, Оксфордский словарь избрал словом 2021 года "vax" - сокращен от "вакцина".