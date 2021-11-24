Словарь английского языка Collins назвал "NFT" словом года
Составители словаря английского языка Collins Dictionary назвали "NFT" словом года
Об этом говорится на сайте словаря Collins.
Аббревиатура "NFT" расшифровывается как "non-fungible token" - "невзаимозаменяемый токен".
"Незаменимый токен" - это слово, которое мы слышали снова и снова за последние 12 месяцев", - отметили составители словаря.
Collins дает термин следующее определение: "NFT" - уникальный цифровой сертификат, зарегистрированный в блокчейне, который используется для регистрации права собственности на такой актив, как произведение искусства или предмет коллекционирования.
Как предполагают составители словаря, скоро в мире произойдет значительная цифровая революция, которая изменит культуру и способы ведения бизнеса. В этой связи в список слов года вошли также "мета вселенная" и "крипта" (сокращенно от "криптовалюта").
Также среди других слов, часто бывших в употреблении в этом году, отмечены "double-vaxxed" (дважды вакцинированный) и "hybrid-working" (тот, кто работает по смешанному графику).
- Напомним, в 2020 году словом года по версии Collins стал "Локдаун".
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