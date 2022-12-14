Конечно, есть большой соблазн объяснить это тем, что они идиоты. Но прежде чем давать такие определения мы должны понять один из ключевых аспектов их мышления. А мышление у них исключительно архаическое (мифологическое), где одним из ключевых моментов есть ожидание чуда и страх за выживание. Проще говоря, в формуле "если можно что-то сделать (рискнуть) и получить прибыль или ничего не делать и все останется так, как есть", архаическое мышление подсказывает не рисковать.

В первобытных обществах это связано со страхом голода и смерти от насилия. У россиян страх несколько иной. Он, как бы это ни парадоксально ни звучало — виртуален. Реальные угрозы пока (подчеркиваю, пока) пугают их меньше виртуальных.

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Российские власти загнали свой народ в виртуальную ловушку. И ловушка эта кроется в двух базовых страхах. На высшем уровне россиянин ужасно боится развала России (это доминантный, хоть и совершенно вымышленный, страх потери величия). На низшем уровне он боится власти

Российские власти загнали свой народ в виртуальную ловушку. И ловушка эта кроется в двух базовых страхах. На высшем уровне россиянин ужасно боится развала России (это доминантный, хоть и совершенно вымышленный, страх потери величия). На низшем уровне он боится власти, но не может против нее протестовать, потому что протест, в голове россиянина, равен развалу страны (очередная, принесенная Западом цветная революция). Собственно, доминирование страха развала страны из-за протеста против властей, ведущих страну в бездну, и делает россиянина бараном, который идет на заклание.

Есть ли свет в конце этого тоннеля? Конечно, есть. Он находится опять-таки в архаической системе мышления. И он называется холодильник. Проще говоря, санкции. Плюс, конечно, поражение на фронте. Друг без друга они не работают исключительно по одной причине: основанием для гордости у россиянина есть только армия. Подчеркиваю: только армия. Если у тебя пропадает первопричина для гордости, ты теряешь один из смыслов своего существования. А вместе с отсутствием картины будущего (сейчас у россиянина нет картины будущего вообще) и пустым холодильником, ты получаешь полный депрессивный набор, который выльется в агрессию против власти.

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Россиянин все время апеллирует к Западу и все время пробует ему что-нибудь доказать (классическая травма тяжелого детства). И единственное, что он может сделать – это говорить о "кузькиной матери". Но с определенного момента даже самый рептилоидный россиянин понимает, что словами о "кузькиной матери" войны не выигрываются

Здесь мы должны понять одну важную вещь: сейчас, в своем внутреннем монологе, россиянин все время апеллирует к Западу и все время пытается ему что-то доказать (классическая травма тяжелого детства). И единственное, что он может сделать – это говорить о "кузькиной матери". Но с определенного момента даже самый рептилоидный россиянин понимает, что словами о "кузькиной матери" войны не выигрываются.

Пока они живут в иллюзии о наличии "плана Б", поэтому они и съели и мобилизацию, и Херсон. Но иллюзия будет длиться не больше 3-4 месяцев. Дальше они начнут понимать: никакого "плана Б" нет. Есть только дорога на заклание.

Конечно, жизнь будет вносить свои коррективы. И главная угроза: Путин с определенного момента живет по формуле: "не надо сдаваться, время работает на него". Так он переломил ситуацию в Венесуэле и Сирии. И он считает, что так он сможет поступить и в Украине. Остановить эту историю, как бы это ни странно ни звучало, кроме армии может только внутрироссийская социология. К сожалению, на Западе мало кто это понимает.

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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