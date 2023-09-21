Словакия заявила о компромиссе по зерну и что Украина отзовет жалобу в ВТО
Министерство сельского хозяйства Словакии заявило о компромиссе с Украиной относительно зерна, поэтому Киев отзовет свою жалобу во Всемирную торговую организацию
Об этом пишет Reuters .
Согласно сообщению, министры сельского хозяйства Словакии и Украины договорились создать систему лицензирования торговли зерном, что позволит отменить запрет на импорт четырех украинских товаров в Словакию после создания системы.
"(Министры) договорились о создании системы торговли зерном на основе выдачи и контроля лицензий", – проинформировали в министерстве.
"Пока эта система не заработает и не будет полностью протестирована, запрет на импорт четырех товаров из Украины остается в силе", – добавили там.
Украина также согласилась приостановить рассмотрение жалобы в ВТО, сообщили в словацком ведомстве.
Министерство Словакии не раскрыло подробности того, как будет работать система лицензирования.
Что известно о запрете на импорт зерна и иск Украины в ВТО
Еврокомиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС. Первоначально запрет был введен до 5 июня. Однако 12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.
Европейская комиссия в пятницу, 15 сентября, решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС: Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке.
21 сентября стало известно, что Украина предложила Словакии план экспорта агропродукции и Братислава назвала его приемлемым.
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