Об этом информирует минобороны страны.



"Эта передача была осуществлена по суше с учетом максимально возможной безопасности, еще раз огромное спасибо всем привлеченным силам, потому что в таких случаях это действительно важная и сложная логистическая операция", – заявил министр обороны Ярослав Надь.

В настоящее время в Украине уже все 13 анонсированных истребителей МиГ-29.

Надь напомнил, что самолеты МиГ-29 являются значительной поддержкой Украины в ее защите от российской военной агрессии и в защите граждан.

"К тому же в отличие от нашего соседа эти самолеты были для нас непригодными для использования. Мы делаем правильные вещи", - добавил министр.