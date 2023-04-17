Словакия заявила, что передала Украине все 13 анонсированных истребителей МиГ-29
На утро 17 апреля в Словакии сообщили о прибытии в Украину всех 13 анонсированных истребителей МиГ-29
Об этом информирует минобороны страны.
"Эта передача была осуществлена по суше с учетом максимально возможной безопасности, еще раз огромное спасибо всем привлеченным силам, потому что в таких случаях это действительно важная и сложная логистическая операция", – заявил министр обороны Ярослав Надь.
В настоящее время в Украине уже все 13 анонсированных истребителей МиГ-29.
Надь напомнил, что самолеты МиГ-29 являются значительной поддержкой Украины в ее защите от российской военной агрессии и в защите граждан.
"К тому же в отличие от нашего соседа эти самолеты были для нас непригодными для использования. Мы делаем правильные вещи", - добавил министр.
- 17 марта правительство Словакии одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29.
- США предложили Словакии продать 12 новых вертолетов Bell AH-1Z Viper со скидкой после того, как Братислава отправит в Украину свои истребители МиГ-29.
- 23 марта Словакия передала Украине первые 4 истребителя МиГ-29 .
- 13 апреля Германия разрешила Польше реэкспорт МиГ-29 Украины.
- Президент Польши Анджей Дуда заявил , что Польша будет передавать Украине МиГ-29 постепенно, по мере пополнения собственного парка истребителями FA-50 и впоследствии F-35.
- Польша обратилась к правительству Германии с просьбой согласовать поставку в Украину истребителей советского образца МиГ-29, полученных Варшавой из старых запасов ГДР.
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