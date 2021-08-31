Словакия закончила вакцинацию российским "Спутником V": привилось менее 20 тыс. человек
В Словакии 31 августа закончилась вакцинация российским препаратом "Спутник V"
Об этом сообщает ЕП .
31 августа - последний день, когда словаки могут завершить вакцинацию этим препаратом. Срок годности вакцины истекает 1 сентября.
По словам представителя департамента здравоохранения, 30 августа еще шесть человек ждали вторую дозу.
По состоянию на 30 августа в Словакии было введено 37 021 дозу препарата. Всего в стране этим "Спутником" вакцинировано около 18 500 человек.
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