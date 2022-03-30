Словакия высылает 35 российских дипломатов
Словакия приказала российскому посольству сократить штат на 35 человек
Об этом сообщает МИД Словакии, сообщает Pravda.
Отмечается, что послу РФ Игорю Братчикову "предоставлена нота о решении Словацкой Республики на основании статьи 11 Венской конвенции о дипломатических отношениях о сокращении штата Посольства РФ в Братиславе на 35 человек".
Целью этого приказа было "установить максимальное количество дипломатических и служебных паспортов этого дипломатического представительства".
В министерстве заявили, что этот шаг является "необходимым ответом на продолжение деятельности сотрудников российского посольства, что противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях, интересам Словацкой Республики и усилиям по развитию партнерства с РФ".
14 марта Словакия уже выслала трех российских дипломатов и обвинила двух из них в шпионаже. В ответ на этой неделе Кремль отправил на родину троих сотрудников посольства Словакии в Москве.
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