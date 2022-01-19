Словакия вводит карантинные ограничения, чтобы сдержать распространение COVID-19

Об этом пишет Associated Press.



"Словакия в среду ограничила доступ к тому, что правительство считает наиболее опасными мероприятиями, поскольку страна готовится к сдерживанию высокозаразного варианта коронавируса Омикрон".



В стране прогнозируют, что в январе этот вариант коронавируса может оказаться доминантным.



Посещать свадьбы, дискотеки, оздоровительные центры и бассейны можно после получения бустерной COVID-прививки или ревакцинации двумя дозами. Также нужно дополнительно иметь ПЦР-тест или сертификат о выздоровлении.



Бары, рестораны и другие заведения будут закрываться в 22:00.



В Словакии живет 5,5 млн человек, более 2,6 из которых имеют прививки от коронавируса, а почти 1,3 млн словаков - ревакцинированы. Несмотря на рост числа новых случаев коронавируса, показатель госпиталей идет на убыль. Во вторник, 18 января, госпитализировали 1,6 тыс. инфицированных, что на 2 тыс. человек меньше, чем в начале декабря 2021 года.

Напомним, в ноябре 2021 года Словакия ввела карантин для невакцинированных.

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