Словакия ввела карантин для невакцинированных

Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на выступление премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера в четверг 18 ноября.



За последние несколько дней в стране зарегистрировали рекордное количество заражений коронавирусом, которое во вторник, 16 ноября, превысило 8 тыс. На этой неделе сообщалось, что в больницах остается мало доступных коек интенсивной терапии для больных COVID-19.



В связи с обострением ситуации правительство с понедельника, 22 ноября, вводит карантин для тех, кто не вакцинировался от коронавируса.



Согласно новым правилам, вход в рестораны, торговые центры, магазины с товарами первой необходимости, на спортивные и массовые мероприятия позволят только людям, которые вакцинировались или болели COVID-19 в течение последних шести месяцев.

На этой неделе ограничения для невакцинированных ввели также Австрия и Германия. Чехия введет карантин для невакцинированных с 22 ноября.