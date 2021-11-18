Словакия ввела карантин для невакцинированных
На фоне роста заболеваемости COVID-19 и количества госпитализаций Словакия вводит ограничения для невакцинированных граждан
Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на выступление премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера в четверг 18 ноября.
За последние несколько дней в стране зарегистрировали рекордное количество заражений коронавирусом, которое во вторник, 16 ноября, превысило 8 тыс. На этой неделе сообщалось, что в больницах остается мало доступных коек интенсивной терапии для больных COVID-19.
В связи с обострением ситуации правительство с понедельника, 22 ноября, вводит карантин для тех, кто не вакцинировался от коронавируса.
Согласно новым правилам, вход в рестораны, торговые центры, магазины с товарами первой необходимости, на спортивные и массовые мероприятия позволят только людям, которые вакцинировались или болели COVID-19 в течение последних шести месяцев.
- На этой неделе ограничения для невакцинированных ввели также Австрия и Германия. Чехия введет карантин для невакцинированных с 22 ноября.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.37
Покупка 26.37Продажа 26.63
-
EUR
Покупка 29.82Продажа 30.25
- Актуальное
- Важное