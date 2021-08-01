Словакия возобновила пассажирское сообщение с Украиной

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины в facebook.

Автобусные рейсы из Ужгорода в словацкой пункта пропуска "Вишне Немецке" возобновилось 1 августа в 7:00 по киевскому времени.

"Согласно сообщению Словацкой стороны, с 07:00 восстанавливается пропуск международных автобусов, осуществляющих регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки, через пункт пропуска" Вишне Немецке "(с украинской стороны - пункт пропуска" Ужгород ")", - говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, что на лиц, прибывающих на территорию Словакии распространяться карантинные мероприятия. Все вакцинированные лица в возрасте от 18 лет должны будут пройти изоляцию в течение двух недель, которая может проходить как в домашних условиях, так и в соответствующих учреждениях.

Выйти из самоизоляции будет можно, если за это время у прибывшего не будет обнаружено симптомов заболевания COVID-19 или если будет получен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не раньше пятого дня после прибытия на территорию Словакии.