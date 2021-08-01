Словакия возобновила пассажирское сообщение с Украиной
В воскресенье, 1 августа, были восстановлены пассажирские перевозки между Украиной и Словакией
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины в facebook.
Автобусные рейсы из Ужгорода в словацкой пункта пропуска "Вишне Немецке" возобновилось 1 августа в 7:00 по киевскому времени.
"Согласно сообщению Словацкой стороны, с 07:00 восстанавливается пропуск международных автобусов, осуществляющих регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки, через пункт пропуска" Вишне Немецке "(с украинской стороны - пункт пропуска" Ужгород ")", - говорится в сообщении.
В то же время, отмечается, что на лиц, прибывающих на территорию Словакии распространяться карантинные мероприятия. Все вакцинированные лица в возрасте от 18 лет должны будут пройти изоляцию в течение двух недель, которая может проходить как в домашних условиях, так и в соответствующих учреждениях.
Выйти из самоизоляции будет можно, если за это время у прибывшего не будет обнаружено симптомов заболевания COVID-19 или если будет получен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не раньше пятого дня после прибытия на территорию Словакии.
- 28 июля стало известно, что на границе Украины и Словакии 1 августа заработает пешеходный пункт пропуска "Малые Селменцы - Вельке Слеменце".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.73
Покупка 26.73Продажа 26.98
-
EUR
Покупка 31.67Продажа 32.07
- Актуальное
- Важное