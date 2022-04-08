Словакия вместо переданной Украине системы ПВО С-300 получила от США ракетный комплекс Patriot

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"С начала работы моей администрации, Соединенные Штаты уделяли первоочередное внимание предоставлению критически важного военного вооружения Украине, чтобы она могла защитить себя от российской агрессии. Теперь весь мир стал свидетелем эффективности этого оружия, поскольку отважные украинские силы использовали его, чтобы отразить нападение России на Киев, удержать небо над Украиной и нанести серьезные удары по российским военным", - подчеркнул он.

Президент отметил, что в дополнение к оружию производства США, также работал над тем, чтобы способствовать передаче потенциала от союзников и партнеров по всему миру.

"Я хочу поблагодарить правительство Словакии за предоставление Украине системы противовоздушной обороны С-300... Чтобы осуществить эту передачу и обеспечить безопасность Словакии, Соединенные Штаты переместят американскую ракетную систему Patriot в Словакию", - добавил Байден.

По его словам, российские военные, возможно, не достигли своей цели захвата Киева, но они продолжают наносить ужасные акты жестокости в отношении украинского народа.

"Поскольку российские военные перестраиваются для следующего этапа этой войны, я приказал своей администрации продолжать прилагать все усилия для выявления и предоставления украинским военным передовых средств вооружения, необходимых для защиты своей страны", - добавил американский лидер.

Напомним, сегодня стало известно, что Словакия предоставила Украине систему противовоздушной обороны С-300.

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