Словакия упростила правила въезда для иностранцев

Об этом говорится на сайте пресс-службы ГПСУ.



"С 4 февраля 2022 года по прибытии в Словакию лица, преодолевшие COVID-19 более 180 дней назад, имеют те же условия, что и вакцинированные. То есть для полностью вакцинированных лиц, а также для лиц, преодолевших болезнь, домашний карантин по прибытии в Словакию не является обязательным", - говорится в сообщении.



Как известно, ранее лица, перенесшие болезнь, были обязаны идти на карантин. Привитые и перенесшие болезнь были обязаны регистрироваться в системе eHranica.



Сейчас регистрация в eHranice остается обязательной для невакцинированных – после каждого прибытия в Словакию.



"Что касается карантина для непривитых, то он сокращается с 10 дней до 5 дней после прибытия в Словакию или карантин прекращается после получения отрицательного результата ПЦР-теста, который можно сделать сразу после прибытия в Словакию", - добавили в пресс-службе.

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