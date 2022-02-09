Словакия упростила правила въезда для иностранцев
Словакия отменила перечень стран риска, связанный со штаммом коронавируса "Омикрон", и особые условия для лиц, прибывающих из стран риска
Об этом говорится на сайте пресс-службы ГПСУ.
"С 4 февраля 2022 года по прибытии в Словакию лица, преодолевшие COVID-19 более 180 дней назад, имеют те же условия, что и вакцинированные. То есть для полностью вакцинированных лиц, а также для лиц, преодолевших болезнь, домашний карантин по прибытии в Словакию не является обязательным", - говорится в сообщении.
Как известно, ранее лица, перенесшие болезнь, были обязаны идти на карантин. Привитые и перенесшие болезнь были обязаны регистрироваться в системе eHranica.
Сейчас регистрация в eHranice остается обязательной для невакцинированных – после каждого прибытия в Словакию.
"Что касается карантина для непривитых, то он сокращается с 10 дней до 5 дней после прибытия в Словакию или карантин прекращается после получения отрицательного результата ПЦР-теста, который можно сделать сразу после прибытия в Словакию", - добавили в пресс-службе.
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