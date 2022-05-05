Словакия становится заложником энергетической игры венгерского правительства, - эксперт по международной энергетике Гончар

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".



Михаил Гончар отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан навязывает соседним странам линию, устраиваемую Кремлем.







"Венгрия могла бы обеспечить в сжатые сроки отказ от российской нефти, но они не хотят этого. Словакия становится заложником игры как венгерского правительства, так и венгерской нефтегазовой компании "MOL". Кроме того, единственным в Словакии нефтеперерабатывающим заводом "Slovnaft" владеет венгерская" MOL" еще с 2000-х годов. И сейчас в Словакии идут дебаты, почему страна в заложниках отдельной компании из соседней страны, которая проводит недружественную политику по Словакии" – рассказал эксперт по международной энергетике.



Президент Центра глобалистики отметил, что Венгрия и Словакия являются членами ЕС и НАТО.



"Позиция Будапешта является фальшивой. Если обратиться к официальным источникам "MOL", то еще в 2015 году компания отрапортовала, что они расширили мощности нефтепровода "Адрия ", соединяющего венгерские нефтеперерабатывающие предприятия с хорватским нефтяным терминалом на острове Мишель в Адриатическом море." Венгрия может получать любую нефть, до того они отметили, что произошло расширение нефтетранспортных мощностей в направлении Словакии. нефтетранспортной компании " Транспетрол ", позволяющей удовлетворять потребности, даже, чешской нефтепереработки " - выделил аналитик.



Михаил Гончар выразил мнение, что при всех нефтетранспортных возможностях региона со стороны венгерской стороны нет адекватной позиции.

4 мая министр иностранных дел Венгрии назвал условие, при котором поддержит эмбарго ЕС на российскую нефть.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил , что Будапешт не может отказаться от российских нефти и газа и будет голосовать против введения эмбарго.