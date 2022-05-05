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Словакия становится заложником энергетической игры венгерского правительства, - эксперт по международной энергетике Гончар

5 мая, 2022 четверг
12:05
Новости нефть

Михаил Гончар, эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" считает, что позиция Будапешта является фальшивой, венгерское правительство могло бы отказаться от российской нефти и имеет для этого необходимые мощности, но Венгрия держит пророссийскую линию и удерживает Словакию в энергетических заложниках

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

Михаил Гончар отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан навязывает соседним странам линию, устраиваемую Кремлем.



"Венгрия могла бы обеспечить в сжатые сроки отказ от российской нефти, но они не хотят этого. Словакия становится заложником игры как венгерского правительства, так и венгерской нефтегазовой компании "MOL". Кроме того, единственным в Словакии нефтеперерабатывающим заводом "Slovnaft" владеет венгерская" MOL" еще с 2000-х годов. И сейчас в Словакии идут дебаты, почему страна в заложниках отдельной компании из соседней страны, которая проводит недружественную политику по Словакии" – рассказал эксперт по международной энергетике.

Президент Центра глобалистики отметил, что Венгрия и Словакия являются членами ЕС и НАТО.

"Позиция Будапешта является фальшивой. Если обратиться к официальным источникам "MOL", то еще в 2015 году компания отрапортовала, что они расширили мощности нефтепровода "Адрия ", соединяющего венгерские нефтеперерабатывающие предприятия с хорватским нефтяным терминалом на острове Мишель в Адриатическом море." Венгрия может получать любую нефть, до того они отметили, что произошло расширение нефтетранспортных мощностей в направлении Словакии. нефтетранспортной компании " Транспетрол ", позволяющей удовлетворять потребности, даже, чешской нефтепереработки " - выделил аналитик.

Михаил Гончар выразил мнение, что при всех нефтетранспортных возможностях региона со стороны венгерской стороны нет адекватной позиции.

  • 4 мая министр иностранных дел Венгрии назвал условие, при котором поддержит эмбарго ЕС на российскую нефть.
  • Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил , что Будапешт не может отказаться от российских нефти и газа и будет голосовать против введения эмбарго.
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Словакия
Венгрия
война с Россией
эмбарго
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