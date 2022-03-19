Словакия сможет поставить Украине системы ПВО С-300 через 3-4 недели, - Ягун
Генерал-майор СБУ Виктор Ягун считает, что Словакия сможет передать Украине советские системы ПВО только через 3-4 недели
Такое мнение он высказал в эфире "Еспресо.TV"
“Анонсированная передача Словакией Украине советских систем ПВО С-300 будет реализована как минимум через три недели. К сожалению, такая вот ситуация. Поскольку требование Словакии заключается в замене систем С-300 на американские Patriot. Американские системы нужно обслуживать. За три недели точно никто не сможет подготовить словацких военнослужащих. Это должны быть военнослужащие из других стран. Этот процесс очень затяжной, – объяснил Ягун.
Ягун подчеркнул, что вариант с тем, чтобы забрать дивизионы из других регионов Украины, чтобы защитить Юг и Восток Украины также опасен, ведь вся территория Украины находится под прицелом РФ.
“Я считаю, что снимать комплексы или дивизионы из других регионов Украины, чтобы поставить их ближе к линии фронта тоже опасно. Вся территория Украины обстреливается из России. Вы знаете, что агрессор заявил о том, что они впервые использовали боевое применение ракеты "Кинжал". По их утверждениям, их использовали по складу боеприпасов в Делятине, Ивано-Франковской области. Эту ракету можно выпускать из самолета в 2000 км от цели. Они уже перешли на такие комплексы, которые, мы считали, что не будут вовлечены в эту войну”, - объяснил Ягун.
- Напомним, 19 марта стало известно, что Нидерланды и Германия по просьбе НАТО поставят в Словакию американские зенитные ракетные комплексы Patriot вместо ее систем ПВО С-300, которые передаются Украине.
- Словакия предварительно согласилась предоставить Украине единую систему противовоздушной обороны С-300 советских времен для защиты от российских авиаударов.
- Минобороны РФ впервые заявило о применении гиперзвуковых ракет комплекса "Кинжал" для уничтожения подземного военного склада на Западе Украины.
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