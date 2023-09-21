Словакия считает приемлемым украинский план экспорта агропродукции

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

В Минагрополитики рассказали, что 20 сентября глава Минагрополитики Николай Сольский провел онлайн-встречу со словацким коллегой Йозефом Бирешем.

Стороны обсудили предложенный Украиной Еврокомиссии план действий по экспорту украинской сельскохозяйственной продукции. Как отметил Биреш, Словакия уже изучает украинский план, и считает его таким, что может быть принят.

В украинском правительстве отметили, что министры договорились "быстрее доработать план, а также координировать ситуацию и сохранять конструктивные отношения между странами".

Что известно о запрете на импорт агропродукции из Украины

7 апреля Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу, а 15 апреля страна утвердила запрет на ввоз украинского зерна и других пищевых продуктов в Польшу.

В апреле Болгария , Словакия и Венгрия решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины.

5 июня Европейский Союз принял решение продлить запрет на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Украины для пяти членов ЕС до 15 сентября, но пообещал постепенно их отменить.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС: Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке.

19 сентября премьер-министр Денис Шмигаль заявил , что Украина подаст иск во Всемирную торговую организацию и может в ответ запретить импорт товаров из Польши, Венгрии и Словакии.

20 сентября президент Анджей Дуда раскритиковал действия Украины относительно польского эмбарго на украинское зерно и заявил, что он и его правительство будут защищать интересы польских фермеров.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также отреагировал на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН и заявил о возможном расширении запрета на экспорт продуктов, если Киев продолжит обострять конфликт.