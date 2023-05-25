Досрочные выборы уже и так были назначены на 30 сентября, так что можно было ожидать, что временное правительство как-то доработает до осени. Так, может, и случилось бы, если бы не очередные скандалы, даже не очень существенные по сравнению с предыдущими, которые, однако, повлекли за собой заявления действующих министров об освобождении от обязанностей и пребывании в статусе и.о. Когда в начале мая такое заявление подал уважаемый и.о. министра иностранных дел Растислав Качер, известный, между прочим, своей проукраинской позицией, эта временная конструкция правительства Гегера окончательно развалилась.

Читайте также: Словакия на пороге выборов

Даже самые большие критики Эдуарда Гегера признавали, что он, правда, не умеет править, однако единственное, что ему действительно удается — это внешняя политика и твердая проукраинская и трансатлантическая позиция. Что в Словакии не так очевидно, поскольку сейчас рейтинги указывают на то, что в сентябре к власти могут вернуться более склонные к России политики с Робертом Фицо включительно.

Даже самые большие критики Эдуарда Гегера признавали, что он, правда, не умеет править, однако единственное, что ему действительно удается — это внешняя политика и твердая проукраинская и трансатлантическая позиция

На самом же деле правительство окончательно упало скорее по техническим причинам. Когда временно исполняющий обязанности "министр в отставке" сам окончательно подает в отставку, на практике его обязанности берет на себя премьер. Так можно управлять с позиции премьера одним министерством, двумя, но когда как премьер должен еще взять на себя МИД, этого уж слишком. Инициативу взяла президент Зузана Чапутова, кстати тоже прогрессивная и благосклонная к Украине. Конституция дает словацким президентам еще меньшие полномочий, чем польским, не то что украинскому. Однако именно в таких кризисных моментах проявляется конституционная роль словацкого президента, который во времена политического кризиса может номинировать в свое правительство экспертов. Именно этой возможностью воспользовалась Чапутова.

Именно в таких кризисных моментах проявляется конституционная роль словацкого президента, который во времена политического кризиса может номинировать в свое правительство экспертов. Именно этой возможностью воспользовалась Чапутова

Читайте также: Игорь Матович как словацкий Ющенко

Новым премьером стал рождённый в 1976 году Людовит Одор, уважаемый экономист и государственный деятель, вице-председатель Национального банка Словакии. Такой себе словацкий Арсений Яценюк, который тоже был вице-главой НБУ и стал премьером во времена политического кризиса, сказал бы кто-то, ища аналогии. Возможно. Людовит Одор, хотя позиционируется как независимый эксперт и экономист, для которого самая важная вещь — фискальская ответственность, имеет свои политические взгляды и отношения. Людовита Одора и саму президента Зузану Чапутову связывают с партией "Прогрессивная Словакия", которая на прошлых выборах не попала в парламент, однако сейчас в рейтингах занимает третье место. И это хорошая информация для Украины, поскольку эта среда однозначно проукраинская, в отличие от многих других.

Правительство экспертов Одора будет править полгода, примерно до конца октября. Как сказала Чапутова, это мало, но достаточно времени для того, чтобы навести порядок в государственных финансах, возможно провести какие-то реформы. Парадоксально, правительство Одора может стать лучшим за последние 20 лет, таковы надежды. Как будет, покажет время.

Специально для Еспресо

Об авторе. Якуб Логинов, журналист из Братиславы

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.