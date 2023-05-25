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OPINION

Словакия с новым правительством экспертов. Чего от него ждать?

Якуб Логинов
25 мая, 2023 четверг
16:03
Мнение

Политический кризис в Словакии повлек за собой окончательную отставку проукраинского кабинета Эдуарда Гегера, который и так находился в состоянии "правительства в отставке" уже с сентября прошлого года

Досрочные выборы уже и так были назначены на 30 сентября, так что можно было ожидать, что временное правительство как-то доработает до осени. Так, может, и случилось бы, если бы не очередные скандалы, даже не очень существенные по сравнению с предыдущими, которые, однако, повлекли за собой заявления действующих министров об освобождении от обязанностей и пребывании в статусе и.о. Когда в начале мая такое заявление подал уважаемый и.о. министра иностранных дел Растислав Качер, известный, между прочим, своей проукраинской позицией, эта временная конструкция правительства Гегера окончательно развалилась.

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Даже самые большие критики Эдуарда Гегера признавали, что он, правда, не умеет править, однако единственное, что ему действительно удается — это внешняя политика и твердая проукраинская и трансатлантическая позиция. Что в Словакии не так очевидно, поскольку сейчас рейтинги указывают на то, что в сентябре к власти могут вернуться более склонные к России политики с Робертом Фицо включительно.

Даже самые большие критики Эдуарда Гегера признавали, что он, правда, не умеет править, однако единственное, что ему действительно удается — это внешняя политика и твердая проукраинская и трансатлантическая позиция

На самом же деле правительство окончательно упало скорее по техническим причинам. Когда временно исполняющий обязанности "министр в отставке" сам окончательно подает в отставку, на практике его обязанности берет на себя премьер. Так можно управлять с позиции премьера одним министерством, двумя, но когда как премьер должен еще взять на себя МИД, этого уж слишком. Инициативу взяла президент Зузана Чапутова, кстати тоже прогрессивная и благосклонная к Украине. Конституция дает словацким президентам еще меньшие полномочий, чем польским, не то что украинскому. Однако именно в таких кризисных моментах проявляется конституционная роль словацкого президента, который во времена политического кризиса может номинировать в свое правительство экспертов. Именно этой возможностью воспользовалась Чапутова.

Именно в таких кризисных моментах проявляется конституционная роль словацкого президента, который во времена политического кризиса может номинировать в свое правительство экспертов. Именно этой возможностью воспользовалась Чапутова

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Новым премьером стал рождённый в 1976 году Людовит Одор, уважаемый экономист и государственный деятель, вице-председатель Национального банка Словакии. Такой себе словацкий Арсений Яценюк, который тоже был вице-главой НБУ и стал премьером во времена политического кризиса, сказал бы кто-то, ища аналогии. Возможно. Людовит Одор, хотя позиционируется как независимый эксперт и экономист, для которого самая важная вещь — фискальская ответственность, имеет свои политические взгляды и отношения. Людовита Одора и саму президента Зузану Чапутову связывают с партией "Прогрессивная Словакия", которая на прошлых выборах не попала в парламент, однако сейчас в рейтингах занимает третье место. И это хорошая информация для Украины, поскольку эта среда однозначно проукраинская, в отличие от многих других.

Правительство экспертов Одора будет править полгода, примерно до конца октября. Как сказала Чапутова, это мало, но достаточно времени для того, чтобы навести порядок в государственных финансах, возможно  провести какие-то реформы. Парадоксально, правительство Одора может стать лучшим за последние 20 лет, таковы надежды. Как будет, покажет время.

Специально для Еспресо

Об авторе. Якуб Логинов, журналист из Братиславы

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