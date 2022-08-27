Словакия рассматривает возможность отправки самолетов МиГ-29 в Украину
Словакия подписала соглашение, согласно которому страны-члены НАТО Чехия и Польша будут охранять его небо, учитывая, что Братислава выводит из эксплуатации истребители МиГ-29
Об этом сообщило Reuters.
Потенциально это позволяет передачу самолетов советского производства Украине.
Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил журналистам, что Братислава готова отправить самолеты в Украину, но договоренность еще не достигнута.
"Есть политическая воля, и есть смысл помочь нуждающимся в помощи", - сказал Надь.
"Эта возможность рассматривается, и как только будет достигнута договоренность, мы сообщим вам", - добавил он.
- 13 августа министр обороны Словакии Ярослав Надь отметил, что страна отправит в Украину истребители МиГ-29 в сентябре, а их стоимость исчисляется сотнями миллионов евро.
- 23 августа стало известно, что Словакия будет продолжать оказывать Украине экономическую и военную поддержку, в том числе передаст 30 боевых машин пехоты.
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