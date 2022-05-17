Словакия расследует дело против экс-главы Минюста, одобрявшего войну РФ против Украины
Уголовная полиция задержала бывшего словацкого чиновника в рамках расследования за поддержку российских захватчиков, но позже отпустила
Об этом пишет Европейская правда.
Бывший глава словацкого верховного суда и эксминистр юстиции Штефан Гарабин выразил поддержку войны РФ против Украины, поэтому Словакия начала расследование против него.
Гарабина задержала криминальная полиция, но через несколько часов отпустила, говорится в сообщении.
Согласно объявлению полиции, чиновник обвиняется в одобрении преступных действий и в экстремизме.
Однако больше деталей полиция пообещала предоставить впоследствии.
Гарабин 25 февраля поддержал вторжение РФ в Украину. Он написал, что "сделал бы то, что сделал Путин, учитывая, что происходит в Украине". Экс-чиновник также повторил аргументы, которые обычно приводит российская пропаганда. Сообщение было удалено со страницы, но снимки экрана сохранились.
Напомним, Польша и Словакия будут лоббировать скорейшее членство Украины в ЕС.
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