Словакия расследует дело против экс-главы Минюста, одобрявшего войну РФ против Украины

Об этом пишет Европейская правда.

Бывший глава словацкого верховного суда и эксминистр юстиции Штефан Гарабин выразил поддержку войны РФ против Украины, поэтому Словакия начала расследование против него.

Гарабина задержала криминальная полиция, но через несколько часов отпустила, говорится в сообщении.

Согласно объявлению полиции, чиновник обвиняется в одобрении преступных действий и в экстремизме.

Однако больше деталей полиция пообещала предоставить впоследствии.

Гарабин 25 февраля поддержал вторжение РФ в Украину. Он написал, что "сделал бы то, что сделал Путин, учитывая, что происходит в Украине". Экс-чиновник также повторил аргументы, которые обычно приводит российская пропаганда. Сообщение было удалено со страницы, но снимки экрана сохранились.

Напомним, Польша и Словакия будут лоббировать скорейшее членство Украины в ЕС.