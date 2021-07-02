Словакия продала обратно в РФ 160 тыс. доз вакцины "Спутник V"
Министерство здравоохранения Словакии продало РФ 160 тыс. доз вакцин против коронавируса "Спутник V", которые были закуплены в России весной
Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Dennik N .
Контракт на продажу вакцин был опубликован в центральном реестре контрактов.
"Вакцины уже находятся за пределами Словакии", - подтвердил Минздрав.
Словакия имеет на складе "Спутник" вакцины только для тех, кто ждет первой или второй дозы. В общем "Спутник V" получили 10,5 тыс. человек. 8 тыс. ждут вакцину.
"Нам остаются вакцины для вакцинации граждан, подавших заявку на вакцинацию", - сказала пресс-секретарь министерства Зузана Елиашова.
Российская сторона заплатила за вакцины столько же, сколько Словакия.
"Точно по цене, за которую мы их приобрели, - $ 9,95 за дозу", - сказала Елиашова.
Стоимость транспорта полностью оплатит покупатель - российская компания Human Vaccine, отмечается в контракте.
- Политический кризис в Словакии начался после закупки российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Премьер Игорь Матович заказал для страны российскую вакцину тайком от других партий. Его соратники по коалиции резко осудили такой шаг. Против использования российской вакцины также выступила президент Словакии Зузана Чапутова.
- 12 марта на фоне скандала подал в отставку министр здравоохранения страны Марек Крайчий. Затем об отставке объявили министр образования Бранислав Грелинг, глава МИД Иван Корчок и министр экономики Рихард Сулик.
- В отставку также ушел премьер Игорь Матович
- Напомним, что правительство Словакии одобрило использование российской вакцины "Спутник V" в конце мая.
- Затем стало известно, что в Словакии отказываются от вакцинации российским препаратом "Спутник V".
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