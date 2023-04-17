Словакия приостанавливает импорт украинской агропродукции

Об этом информирует .

Отмечают, что такое решение временное. По этому вопросу собирается межведомственная рабочая группа.

Решение о временном запрете импорта украинской агропродукции было принято в связи с тем, что словацкие фермеры не могут конкурировать с дешевым украинским зерном на рынке. Так, минагрополитики страны предупредило, что исчерпало все способы легального урегулирования импорта из Украины с сохранением транзита. Согласно их планам, украинское зерно должно уходить через территорию страны в другие государства, однако оно попадает на склады ЕС и дестабилизирует рынок.

"В дальнейшем на правительственном уровне необходимо ввести более жесткие меры по урегулированию импорта товаров из Украины", - подчеркнули в министерстве.