Словакия приостанавливает импорт украинской агропродукции
Словакия стала третьей страной ЕС, запретившей импорт украинского зерна и другой агропродукции
Об этом информирует .
Отмечают, что такое решение временное. По этому вопросу собирается межведомственная рабочая группа.
Решение о временном запрете импорта украинской агропродукции было принято в связи с тем, что словацкие фермеры не могут конкурировать с дешевым украинским зерном на рынке. Так, минагрополитики страны предупредило, что исчерпало все способы легального урегулирования импорта из Украины с сохранением транзита. Согласно их планам, украинское зерно должно уходить через территорию страны в другие государства, однако оно попадает на склады ЕС и дестабилизирует рынок.
"В дальнейшем на правительственном уровне необходимо ввести более жесткие меры по урегулированию импорта товаров из Украины", - подчеркнули в министерстве.
- Напомним, 29 марта премьер-министр Моравецкий заявил , что Польша обещает ввести правила, ограничивающие наплыв украинского зерна в страну, объясняя это возможной дестабилизацией на рынке импорта. Впоследствии официальная Варшава утвердила запрет на ввоз украинского зерна и других пищевых продуктов в Польшу. В правительстве отметили, что это решение не меняет позиции страны по поддержке и дружбе с Украиной.
- В Румынии фермеры требуют запретить импорт и транзит зерна из Украины: угрожают общенациональным протестом.
- 16 апреля стало известно, что Болгария рассматривает возможность отказа от импорта украинского зерна, ранее такое решение уже приняли Венгрия и Польша. В этот же день представитель Европейской комиссии заявил , что односторонние действия стран-членов Европейского Союза по торговле неприемлемы.
- Также 16 апреля министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел онлайн-встречу с министром сельского хозяйства Венгрии Иштваном Надем, последний заверил, что Венгрия не будет останавливать транзит украинского зерна.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.44
Покупка 37.44Продажа 38.24
-
EUR
Покупка 40.77Продажа 41.71
- Актуальное
- Важное