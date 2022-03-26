Словакия приняла закон для помощи украинским беженцам

Об этом пишет издание SME.



Закон предусматривает меры, касающиеся здравоохранения, льгот для предоставляющих жилье украинцам и устройства в школах.



Беженцы также не должны платить муниципальные налоги и могут открыть банковский счет без обычных документов.

Напомним, США готовы предоставить $1 млрд помощи и приютить 100 тыс. украинских беженцев.

Нидерланды планируют подготовить приют для 15 тыс. украинских беженцев: переоборудуют офисы и тюрьму.