Словакия приняла закон для помощи украинским беженцам
Правительство Словакии приняло закон "Lex Ukraine", который стремится облегчить жизнь украинских беженцев
Об этом пишет издание SME.
Закон предусматривает меры, касающиеся здравоохранения, льгот для предоставляющих жилье украинцам и устройства в школах.
Беженцы также не должны платить муниципальные налоги и могут открыть банковский счет без обычных документов.
- Напомним, США готовы предоставить $1 млрд помощи и приютить 100 тыс. украинских беженцев.
- Нидерланды планируют подготовить приют для 15 тыс. украинских беженцев: переоборудуют офисы и тюрьму.
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