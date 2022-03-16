Словакия предварительно согласилась предоставить Украине системы ПВО С-300

Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова трех источников.



По словам двух источников, Словакия как один из трех союзников по НАТО, обладающих системой противоракетной обороны С-300, хочет получить гарантии, что системы будут немедленно заменены.



По словам двух других источников, любая поставляющая С-300 страна скорее всего получит зенитно-ракетную систему США Patriot, чтобы восполнить потенциал, от которого она откажется.



Германия и Нидерланды уже публично объявили, что отправляют Patriot в Словакию. Но интеграция новой сложной системы противовоздушной обороны в существующую военную архитектуру страны, а также обучение вооруженных сил, чтобы использовать ее, может занять время.



Толчок к передаче украинцам больше систем С-300 возник после того, как Конгресс США надавил на администрацию Байдена. Законодатели обеих партий призвали США сделать больше, чтобы помочь Украине получить оружие после выступления Зеленского перед Конгрессом.



Отмечается, что Украина обладала и управляла системами С-300 на протяжении многих лет.

Напомним, Великобритания согласилась поставлять Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak.