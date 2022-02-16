Словакия предоставит Украине системы разминирования и медицинские товары на €1,7 млн
Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер заявил, что страна отправит в Украину две системы для разминирования и медицинские товары на €1,7 млн на фоне эскалации РФ
Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Мы решили помочь соседу с целью содействовать созданию безопасной среды для граждан Украины", - сообщил глава словацкого правительства на брифинге.
Пакет помощи Киеву от Братиславы на сумму €1,7 млн будет включать системы разминирования и медицинские товары.
- Напомним, 16 февраля США направили военных на учения НАТО в Словакию.
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