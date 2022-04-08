Словакия предоставила Украине систему противовоздушной обороны С-300, - словацкий премьер Гегер
Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер подтвердил, что Словакия обеспечила Украину системой противовоздушной обороны С-300
Об этом он написал в Twitter.
"Я хотел бы подтвердить, что Словакия предоставила Украине систему противовоздушной обороны С-300. Украинская нация храбро защищает свою суверенную страну и нас тоже. Наша обязанность помогать, а не оставаться в стороне и игнорировать потери человеческих жизней из-за агрессии России", – написал Гегер.
- Напомним, 4 апреля премьер Словакии заверил, что страна не будет платить за газ рублями.
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