Словакия предоставила Украине систему противовоздушной обороны С-300, - словацкий премьер Гегер

Об этом он написал в Twitter.



"Я хотел бы подтвердить, что Словакия предоставила Украине систему противовоздушной обороны С-300. Украинская нация храбро защищает свою суверенную страну и нас тоже. Наша обязанность помогать, а не оставаться в стороне и игнорировать потери человеческих жизней из-за агрессии России", – написал Гегер.

Напомним, 4 апреля премьер Словакии заверил, что страна не будет платить за газ рублями.