Словакия получит от США $3,6 млн для защиты границы с Украиной от нелегалов
Словакия получит от Соединенных Штатов помощь на общую сумму 3,6 млн долларов в виде обучения и оборудования для защиты границы с Украиной
Об этом заявил посол США в Словакии Гаутам Рана, сообщает Dennik N.
Проект призван помочь Братиславе оградить границу от незаконного перемещения оружия, наркотиков и людей, а также содействовать легальной торговле.
"В течение следующих двух лет Соединенные Штаты обеспечат словацкие учреждения тренингами и критически важным оборудованием, чтобы улучшить их способность защищать границу", – подчеркнул Рана.
По его словам, усиление безопасности границ имеет важное значение для общей безопасности, экономического процветания и национального суверенитета Словакии.
Ранее сообщалось, что в Словакии 500 военнослужащих будут ежедневно помогать полицейским патрулям в борьбе с нелегальной миграцией.
Власти Словакии сейчас фиксируют значительный рост вторичной транзитной миграции, показатели которой уже превышают цифры времен миграционного кризиса 2015 года.
Премьер-министр Людовит Одор заявил, что к моменту, когда полиция обратилась с такой просьбой, интенсивность нелегальной миграции не была настолько значительной, чтобы требовать помощи армии.
Он признал, что войска могли бы быть развернуты на границе как мера пресечения, но в то же время добавил, что такой шаг вызвал бы большее беспокойство.
- 3 сентября стало известно, что Германия будет защищать воздушное пространство Словакии, отдавшей Украине средства ПВО и "миги".
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