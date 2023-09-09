Словакия получит от США $3,6 млн для защиты границы с Украиной от нелегалов

Об этом заявил посол США в Словакии Гаутам Рана, сообщает Dennik N.

Проект призван помочь Братиславе оградить границу от незаконного перемещения оружия, наркотиков и людей, а также содействовать легальной торговле.

"В течение следующих двух лет Соединенные Штаты обеспечат словацкие учреждения тренингами и критически важным оборудованием, чтобы улучшить их способность защищать границу", – подчеркнул Рана.

По его словам, усиление безопасности границ имеет важное значение для общей безопасности, экономического процветания и национального суверенитета Словакии.

Ранее сообщалось, что в Словакии 500 военнослужащих будут ежедневно помогать полицейским патрулям в борьбе с нелегальной миграцией.

Власти Словакии сейчас фиксируют значительный рост вторичной транзитной миграции, показатели которой уже превышают цифры времен миграционного кризиса 2015 года.

Премьер-министр Людовит Одор заявил, что к моменту, когда полиция обратилась с такой просьбой, интенсивность нелегальной миграции не была настолько значительной, чтобы требовать помощи армии.

Он признал, что войска могли бы быть развернуты на границе как мера пресечения, но в то же время добавил, что такой шаг вызвал бы большее беспокойство.