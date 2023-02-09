Об этом говорится в пресс-релизе словацкого министерства обороны.

Как объявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, страна получит системы бесплатно и на постоянной основе для реализации "общей цели НАТО – укрепления и защиты восточной границы, частью которой мы являемся".

Каждая из двух систем MANTIS состоит из восьми станций автоматического вооружения (точное количество станций, которые прибудут в Словакию, будет уточнено в ближайшие недели), двух радиолокационных станций и командного пункта.

Кроме того, вместе с ПВО Германия передаст радар наблюдения с дальностью действия до 100 километров и обеспечит обучение словацких солдат.

Зенитно-ракетный комплекс MANTIS – это стационарная, полностью автоматизированная система вооружения, предназначенная для непрерывной обороны наземных объектов (например, военных баз) от поражения со стороны ракет, артиллерийских систем, минометов и беспилотных летательных аппаратов.

Германия разработала MANTIS прежде всего для защиты баз в Афганистане, где недавно находились немецкие солдаты.

О намерении предоставить эту систему ПВО Берлин и Братислава объявили во время официального визита министра обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в Словакию в декабре 2022 года.