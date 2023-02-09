Словакия получит от Германии системы ПВО MANTIS, их разместят у границы с Украиной
Германия предоставит Словакии две единицы современной системы ПВО MANTIS, которые будут использованы для усиления защиты восточной границы с Украиной
Об этом говорится в пресс-релизе словацкого министерства обороны.
Как объявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, страна получит системы бесплатно и на постоянной основе для реализации "общей цели НАТО – укрепления и защиты восточной границы, частью которой мы являемся".
Каждая из двух систем MANTIS состоит из восьми станций автоматического вооружения (точное количество станций, которые прибудут в Словакию, будет уточнено в ближайшие недели), двух радиолокационных станций и командного пункта.
Кроме того, вместе с ПВО Германия передаст радар наблюдения с дальностью действия до 100 километров и обеспечит обучение словацких солдат.
Зенитно-ракетный комплекс MANTIS – это стационарная, полностью автоматизированная система вооружения, предназначенная для непрерывной обороны наземных объектов (например, военных баз) от поражения со стороны ракет, артиллерийских систем, минометов и беспилотных летательных аппаратов.
Германия разработала MANTIS прежде всего для защиты баз в Афганистане, где недавно находились немецкие солдаты.
О намерении предоставить эту систему ПВО Берлин и Братислава объявили во время официального визита министра обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в Словакию в декабре 2022 года.
- Напомним, что после инцидента в польском пограничном селе Пшеводув в ноябре прошлого года, когда там упали обломки ракеты, Германия решила передать Польше три зенитно-ракетных комплекса Patriot, которые будут развернуты вблизи украинской границы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.58
Покупка 39.58Продажа 40.25
-
EUR
Покупка 41.98Продажа 42.85
- Актуальное
- Важное