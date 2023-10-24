Словакия получила от ФРГ системы ПВО: их установят на границе с Украиной

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Словакии.

Комплексы поступили на вооружение 11-й бригады ВВС в городе Нитра и будут вовлечены в охрану особо важных объектов на востоке Словакии.

Каждая из двух систем состоит из шести автоматических пушек, двух сенсорных станций и командного пункта.

Кроме того, поставка из Германии также включает пять радаров наблюдения с дальностью действия до 100 км и обучение словацким солдатам.

Система противовоздушной обороны MANTIS предназначена для непрерывной защиты наземных объектов (например, военных баз) от ракет, артиллерийского или минометного огня, а также от беспилотников.