Словакия получила от ФРГ системы ПВО: их установят на границе с Украиной
Вооруженные силы Словакии приняли на вооружение немецкие системы противовоздушной обороны MANTIS для усиления охраны границы с Украиной
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Словакии.
Комплексы поступили на вооружение 11-й бригады ВВС в городе Нитра и будут вовлечены в охрану особо важных объектов на востоке Словакии.
Каждая из двух систем состоит из шести автоматических пушек, двух сенсорных станций и командного пункта.
Кроме того, поставка из Германии также включает пять радаров наблюдения с дальностью действия до 100 км и обучение словацким солдатам.
Система противовоздушной обороны MANTIS предназначена для непрерывной защиты наземных объектов (например, военных баз) от ракет, артиллерийского или минометного огня, а также от беспилотников.
- В декабре 2022 года тогдашняя министр обороны Германии Кристин Ламбрехт объявила о решении передать Словакии две батареи MANTIS из существующих в Бундесвере. Эти установки будут прикрывать пункты технического обслуживания и ремонта тяжелой техники, переданной Германией Украине.
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