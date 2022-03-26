Словакия почти завершила замену советской системы ПВО, которую обещала передать Украине
Система противовоздушной обороны Patriot, расположенная на авиабазе Сляч, уже защищает центральную Словакию
Об этом со ссылкой на премьер-министра Словакии Эдуарда Гегера сообщает Aktuality, информирует Эспрессо.TV
По его словам, для защиты других частей Словацкой Республики будут задействованы другие батареи этой системы – две германские и одна голландская.
"В ближайшее время защита восточной границы будет усилена с помощью других систем противовоздушной обороны Словакии и союзников", - сказал глава правительства.
Он поблагодарил союзников за их почти немедленный ответ на обеспечение безопасности словацких граждан. "Поставка оборудования и персонала является ярким доказательством того, что Словакия является полноправным членом сильного альянса, который защитит его в случае необходимости", – подчеркнул Гегер. По данным Министерства обороны Словацкой Республики, система Patriot в развернутой версии является одной из самых сложных систем противовоздушной и противоракетной обороны.
Отметим, что для Украины эта новость важна, что Словакия предварительно согласилась предоставить Украине одну систему С-300 для защиты от российских авиаударов. Условием Братиславы было получение замены государств НАТО, чтобы защитить свое воздушное пространство.
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