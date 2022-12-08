Словакия планирует возобновить производство снарядов 120 и 155 мм для Украины

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Дмитрием Кулебой.

Мы сейчас говорим о том, как запустить наши производственные мощности. Мы производили снаряды большого калибра - 120, 155 миллиметров. Мы имеем мощности для этих калибров - отчасти государственные, отчасти частные. Надо запустить эти мощности, чтобы они начали производить 155 мм для гаубиц. И это самый первый наш приоритет", - рассказал он.

По данным The New York Times, НАТО обсуждает возможность инвестирования в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии с целью возобновления производства снарядов советских времен для артиллерийского вооружения Украины, все еще остающегося в значительной степени советского образца.

Речь идет о производстве снарядов советского калибра 152 мм и 122 мм для артиллерийского вооружения Украины.

8 декабря правительство Словакии одобрило новый пакет военной и гуманитарной помощи Украине, в рамках которого ВСУ получат боеприпасы и теплые вещи, а гражданское население – 300 генераторов.

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