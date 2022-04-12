Словакия планирует вернуть своих дипломатов в Киев
Словакия планирует провести необходимые проверки, чтобы вернуть своих дипломатов в посольство в Киеве
Об этом сообщает глава МИД Словакии Иван Корчок в своем твиттере.
По его словам, в ближайшее время в столицу Украины будет отправлена команда специалистов, которая оценит возможность возобновления работы словацкого посольства в Киеве.
"Словакия готовится к возвращению своих дипломатов в Киев. В ближайшие дни я отправлю в город инспекционную группу наших дипломатов для оценки ситуации в столице на месте. Если возможно, мы немедленно возобновим работу нашего посольства", - пишет Корчок.
- Напомним, что по состоянию на 8 апреля государства-партнеры выдворили из своих стран 443 сотрудника российских дипломатических учреждений .
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