Словакия планирует отправить в Украину МиГ-29, приготовления могут начать в ближайшее время
Глава МИД Словакии заявил, что на встрече с президентом Зеленским они обсудили отправку в Украину МиГ-29, приготовления могут начать в ближайшее время
Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина рассказал министр иностранных дел Словацкой Республики Растислав Качер .
Мы еще не передали вам МиГ-29. Но мы готовы это сделать. Мы разговариваем с нашими партнерами по НАТО о том, как это сделать. У нас был очень содержательный разговор с вашим президентом. Мой министр обороны объяснил вашему президенту, как мы можем это сделать. И я думаю, что в ближайшие недели в Словакию приедет украинская делегация, и мы вместе с нашими американскими друзьями будем работать над тем, чтобы это стало реальностью", - сказал Качер.
Глава МИД подчеркнул, что 7 декабря Словакия утвердила "пару тысяч ракет", используемых для МиГ-29.
Кроме того, Зеленский и Качер обсуждали отправку самолетов.
"Но и с президентом Зеленским мы тоже обсудили это достаточно подробно. И я думаю, что я должен держать в тайне, как это будет сделано, чтобы не ставить под угрозу. Но скажу, что у нас был очень, очень хороший обмен мнениями с президентом Зеленским о том, как мы будем это делать. Поэтому я очень оптимистичен, думаю, это тоже скоро будет сделано, самолеты появятся в Украине", - добавил Качер.
- Еще в июле премьер-министр Словакии Эдуард Гегер предположил , что страна может передать Украине свои истребители МиГ-29 и танки советского производства, но отказался раскрывать подробности этих дискуссий.
- А несколько дней назад Словакия подписала соглашение, согласно которому страны-члены НАТО Чехия и Польша будут охранять небо, поскольку Братислава выводит из эксплуатации свои советские МиГ-29, что потенциально позволяет их передачу Украине.
- Словакия уже передала Украине систему ПВО С-300, военные вертолеты серии Ми, самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня "Град". На прошлой неделе она заявила , что пришлет 30 гусеничных боевых машин пехоты.
- 30 августа в Словакии состоялся последний полет МиГ-29, от которых воздушные силы страны отказываются из-за длительного срока эксплуатации и которые могут передать Украине.
- США запретили передачу Украине МиГ-29 в обмен на обещание Китая удержать Путина от "ядерки", написало 25 ноября издание The Spectator со ссылкой на собственные источники.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.39
Покупка 39.39Продажа 40.18
-
EUR
Покупка 40.77Продажа 41.85
- Актуальное
- Важное