Словакия планирует отправить в Украину МиГ-29, приготовления могут начать в ближайшее время

Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина рассказал министр иностранных дел Словацкой Республики Растислав Качер .

Мы еще не передали вам МиГ-29. Но мы готовы это сделать. Мы разговариваем с нашими партнерами по НАТО о том, как это сделать. У нас был очень содержательный разговор с вашим президентом. Мой министр обороны объяснил вашему президенту, как мы можем это сделать. И я думаю, что в ближайшие недели в Словакию приедет украинская делегация, и мы вместе с нашими американскими друзьями будем работать над тем, чтобы это стало реальностью", - сказал Качер.

Глава МИД подчеркнул, что 7 декабря Словакия утвердила "пару тысяч ракет", используемых для МиГ-29.

Кроме того, Зеленский и Качер обсуждали отправку самолетов.

"Но и с президентом Зеленским мы тоже обсудили это достаточно подробно. И я думаю, что я должен держать в тайне, как это будет сделано, чтобы не ставить под угрозу. Но скажу, что у нас был очень, очень хороший обмен мнениями с президентом Зеленским о том, как мы будем это делать. Поэтому я очень оптимистичен, думаю, это тоже скоро будет сделано, самолеты появятся в Украине", - добавил Качер.

Еще в июле премьер-министр Словакии Эдуард Гегер предположил , что страна может передать Украине свои истребители МиГ-29 и танки советского производства, но отказался раскрывать подробности этих дискуссий.

А несколько дней назад Словакия подписала соглашение, согласно которому страны-члены НАТО Чехия и Польша будут охранять небо, поскольку Братислава выводит из эксплуатации свои советские МиГ-29, что потенциально позволяет их передачу Украине.

Словакия уже передала Украине систему ПВО С-300, военные вертолеты серии Ми, самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня "Град". На прошлой неделе она заявила , что пришлет 30 гусеничных боевых машин пехоты.

30 августа в Словакии состоялся последний полет МиГ-29, от которых воздушные силы страны отказываются из-за длительного срока эксплуатации и которые могут передать Украине.

США запретили передачу Украине МиГ-29 в обмен на обещание Китая удержать Путина от "ядерки", написало 25 ноября издание The Spectator со ссылкой на собственные источники.

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