Словакия планирует изучить возможность увеличения газоснабжения в Украину
Глава словацкого МИД Иван Корчок заявил, Словакия намерена исследовать возможность увеличения транзита газа в Украину
Об этом он сказал на совместной пресс- конференции с главами МИД Украины, Чехии и Австрии.
"Я рад проинформировать министра иностранных дел Украины, что на прошлой неделе оператор газовых транзитных систем Словакии временно увеличил транзит газа в Украину вдвое. Мы готовы проанализировать возможность коммерческой жизнеспособности такого проекта в будущем", – сообщил Иван Корчок.
Глава словацкого МИД отметил, что проевропейский выбор Украины не может угрожать другим странам, в частности, России.
"Украина имеет свободный выбор по западному направлению. И это никому не угрожает. Абсолютно нелогично, что свободный выбор одной демократической страны считается угрозой для других стран", - подчеркнул он.
Иван Корчок отметил, что принцип нераздельности безопасности не может противоречить принципам целостности и суверенитета. Он добавил, что Словакия поддерживает открытый диалог с Россией.
По словам Министра, получение Украиной Плана действий по вступлению в НАТО требует консенсуса от членов Альянса.
"Бухарестское решение 2008 года, где отмечено, что Украина и Грузия станут членами НАТО, не меняется. Но это долгий путь, и нам необходим консенсус для Плана действий в рамках НАТО", - пояснил Иван Корчок.
Он отметил, что над этим нужно работать и Украина уже сделала очень многое.
"Тот аргумент, что стремление Украины стать членом НАТО является угрозой для России, я не понимаю, потому что еще в 2014 году, когда был аннексирован Крым и когда началась война на Донбассе, это не имело ничего общего с украинскими устремлениями стать членом НАТО", - подчеркнул министр.
Глава МИД Чехии Ян Липовский добавил, что безопасность Украины является безопасностью Европы.
"Территориальная целостность Украины – это неотъемлемая часть европейской архитектуры безопасности. Мы еще раз повторим, что аннексия Крыма была незаконным актом. Крым - это Украина, и это нужно повторять постоянно", - сказал он.
Ян Липовский добавил, что Чехия является партнером для Украины и снабжает ее гуманитарной помощью, боеприпасами и артиллерией.
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