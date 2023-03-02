Об этом в интервью агентству AP заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"Мы больше никогда не будем использовать МиГи. Они не имеют для нас реальной ценности. Если мы отдадим их Украине, они могут помочь спасти их жизнь", – объяснил он.

По словам Надя, последний, 11-й советский истребитель, планируется передать словацкому музею.

Ожидается, что окончательное решение о предоставлении Украине МиГ-29 будет принято в течение нескольких дней или недель, отмечает AP. В таком случае, Словакия станет первым членом НАТО, который передаст Киеву боевую авиацию.

Отметим, на саммите в Брюсселе в феврале президент Украины Владимир Зеленский лично обратился к исполняющему обязанности премьера Словакии Эдуарду Гегеру с просьбой поставить истребители МиГ-29. Тот пообещал сделать все возможное, чтобы удовлетворить эту просьбу.

Но в Словакии есть и оппозиция по этому вопросу, которая выступает против военной поддержки Украины и санкций ЕС в отношении России. Ее представители подчеркивают, что у правительства Словакии нет мандата на поставку истребителей Украине.

Правительство ожидает юридической консультации по этому вопросу. Но Над уже сказал AP, что соглашение о МиГ будет "действительно беспроигрышным для всех участников".

"С этой точки зрения я действительно не могу представить, чтобы кто-то разумно думал, что они не хотят помогать Украине, (спасая) человеческие жизни, увеличивая нашу оборону", – добавил он.

По официальным данным, с февраля 2022 Словакия предоставила Украине вооружение на общую сумму почти 168 миллионов евро. Речь идет о зенитных ракетных комплексах С-300, вертолетах, тысячах ракет для систем залпового огня "Град" и десятках бронемашин. В обмен на это Словакия получила батареи ПВО Patriot, временно развернутые вместе с американскими, германскими и голландскими войсками, и германские танки Leopard и системы ПВО Mantis.

Также Братислава подписала соглашение о закупке 14 американских истребителей F-16 Block 70/72, но начало их поставки было перенесено на два года до начала 2024 года.