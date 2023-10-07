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Словакия перестанет быть союзником Украины в той форме, в какой была до сих пор, - политолог Месежников

7 октября, 2023 суббота
19:09
Мир Флаг Словакии

Словацкий политолог, председатель Института общественных связей Григорий Месежников заявил, что сейчас для Украины Словакия перестанет быть союзником, в той форме, в которой была до сих пор

Об этом стало известно из эфира телеканала "Еспресо".

Комментируя возвращение Роберта Фицо к власти в Словакии, Месежников отметил, что у политика есть вероятное желание, однако относительно того, против ли он Брюсселя - политолог не уверен.

"Потому что он долгое время представлял себя проевропейским политиком. В Словакии во время его правительства произошли очень, с его точки зрения, неприятные вещи. После того, как он потерял власть, началось расследование и его обвинили по 3 уголовным делам. После этого он стал настолько заинтересован в том, чтобы снова обрести власть, к сожалению, он этого добился, и одним из таких направлений стали его так называемые мирные предложения", - отметил он.

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Политолог добавил, что эти "мирные предложения" вобрали в себя косвенную поддержку России и критику Украины.

"Он распространял эти известные российские нарративы об "украинских нацистах", которые якобы убивали россиян на Донбассе, и вот пришел ответ из Москвы. Это с его точки зрения причина полномасштабной войны", - сказал Месежников.

Кроме того, он добавил, что Фицо против того, чтобы Украина присоединилась к процессу европейской интеграции и против членства Украины в НАТО.

"Этот политик сейчас ведет переговоры о формировании правительства и, хотя его считают прагматиком, я считаю, что сейчас он перешел красные линии не только по внешней и внутренней политике, но и по вопросам демократии. Я думаю, что ему будет трудно отказаться от всего того, что предвыборная кампания озвучила. Поэтому сейчас для Украины Словакия перестанет быть союзником, в той форме, в какой была до сих пор", - считает он.

Выборы в Словакии и позиция Фицо в отношении Украины

30 сентября в Словакии состоялись парламентские выборы, где одной из ведущих партий стала "Смер" Роберта Фицо, имеющая пророссийскую ориентацию. Лидер партии накануне заявлял, что хочет отменить военную и политическую поддержку Украины.

Стоит отметить, что в апреле правоохранители в Словакии закрыли уголовное дело против Фицо за публикацию видеопередачи Украине системы ПВО С-300.

Согласно результатам почти всех избирательных участков, которые были подсчитаны по состоянию на утро 1 октября, на парламентских выборах в Словакии победила пророссийская партия "Смер". После этого Фицо инициировал мирные переговоры по Украине.

В то же время МИД Словакии обвинил Россию во вмешательстве в парламентские выборы и вызвал сотрудника российского посольства после замечаний РФ по поводу "американского следа" в стране.

6 октября президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине, однако впоследствии изменила мнение и заверила в продолжении поддержки Киева.

Позже сообщалось, что после победы на парламентских выборах в Словакии пророссийской партии Роберта Фицо "Смер" временное правительство страны заявило о прекращении отправки дальнейшей военной помощи Украине.

Украина
Россия
ЕС
Словакия
Война с Россией
НАТО
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Мир про Украину
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