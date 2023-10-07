Словакия перестает оказывать помощь Украине после победы пророссийской партии на выборах, - Politico

Об этом пишет Politico.

Решение временного правительства Словакии связано с тем, что партии, которые ведут переговоры о формировании нового правительства после выборов, против дальнейшей поддержки Киева.

"Уходящее в отставку бюрократическое правительство в Словакии не будет присылать больше военных материалов в Украину", — заявил спикер правительства.

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По данным Politico, министерство обороны Словакии рассматривало возможность отправки нового пакета помощи.

Президент Словакии Зузана Чапутова попросила лидера партии "Смер" Роберта Фицо попытаться сформировать коалиционное правительство. Сделать это он должен до 16 октября.

Выборы в Словакии и позиция Фицо в отношении Украины

30 сентября в Словакии состоялись парламентские выборы, где одной из передовых партий стала "Смер" Роберта Фицо, имеющая пророссийскую ориентацию. Лидер партии накануне заявлял , что хочет отменить военную и политическую поддержку Украины.

Стоит отметить, что в апреле правоохранители в Словакии закрыли уголовное дело против Фицо за публикацию видеопередачи Украине системы ПВО С-300.

Согласно результатам почти всех избирательных участков, которые были подсчитаны по состоянию на утро 1 октября, на парламентских выборах в Словакии победила пророссийская партия "Смер". После этого Фицо инициировал мирные переговоры по Украине.

В то же время МИД Словакии обвинил Россию во вмешательстве в парламентские выборы и вызвал сотрудника российского посольства после замечаний РФ по поводу "американского следа" в стране.

6 октября президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине, однако впоследствии изменила мнение и заверила в продолжении поддержки Киева.