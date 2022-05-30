Словакия передаст Украине восемь самоходных артустановок Zuzana 2
Украинские военные проходят обучение на самоходных артустановках Zuzana 2. Именно их Словакия передаст Украине
Об этом сообщил словацкий министр обороны Ярослав Най, говорится на сайте defence24.
"Речь идет о передаче 8 таких самоходных артустановок. Zuzana 2 - это модернизация предыдущей версии Zuzana калибра 155 мм. В 2018 году армия Словакии закупила 25 артустановок. Они были переданы в армию в июле прошлого года, чтобы заменить предыдущее поколение", - говорится в сообщении.Справочно
Артустановка благодаря стволу длиной 52-го калибра вместо 45-го способна вести стрельбу на максимальную дистанцию до 41 км. Башня разворачивается на 360 градусов, а благодаря автоматике количество членов экипажа уменьшено с 4 до 3. Также гаубица имеет автомат заряжания, что позволяет вести огонь в режиме MRSI – несколько ракет попадают в одно место одновременно.
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