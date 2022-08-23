Словакия передаст Украине 30 боевых машин пехоты

Об этом сообщила президент Словакии Зузана Чапутова во время саммита Крымской платформы 23 августа 2022 года.

Как говорится в сообщении, Словакия в качестве военной поддержки Украине предоставит 30 БМП украинской армии.

"Наша страна, вместе с партнерами в ЕС и НАТО, не остановится, мы будем продолжать оказывать Украине политическую и гуманитарную помощь, а также экономическую и военную поддержку, в частности, передаем 30 боевых машин пехоты, о чем мы объявили сегодня. Мы также стремимся повысить для российского режима цену проведения своих действий, мы должны уменьшить их возможности продолжать войну", - сказала Чапутова.

Президент Польши Дуда заверил украинцев, что Польша является временным прибежищем для многих украинцев, и Украина может полностью рассчитывать на поддержку поляков.

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин заявил, что страна поддерживает право Украины на вступление в Европейский Союз.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убежден, что цивилизованный мир должен оказывать Украине военную поддержку, пока страна-агрессор Российская Федерация не заберет свои войска с украинской земли.

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