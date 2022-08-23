Словакия передаст Украине 30 боевых машин пехоты
Словакия продолжит оказывать Украине экономическую и военную поддержку, в частности передаст 30 боевых машин пехоты
Об этом сообщила президент Словакии Зузана Чапутова во время саммита Крымской платформы 23 августа 2022 года.
Как говорится в сообщении, Словакия в качестве военной поддержки Украине предоставит 30 БМП украинской армии.
"Наша страна, вместе с партнерами в ЕС и НАТО, не остановится, мы будем продолжать оказывать Украине политическую и гуманитарную помощь, а также экономическую и военную поддержку, в частности, передаем 30 боевых машин пехоты, о чем мы объявили сегодня. Мы также стремимся повысить для российского режима цену проведения своих действий, мы должны уменьшить их возможности продолжать войну", - сказала Чапутова.
- Президент Польши Дуда заверил украинцев, что Польша является временным прибежищем для многих украинцев, и Украина может полностью рассчитывать на поддержку поляков.
- Премьер-министр Ирландии Михал Мартин заявил, что страна поддерживает право Украины на вступление в Европейский Союз.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убежден, что цивилизованный мир должен оказывать Украине военную поддержку, пока страна-агрессор Российская Федерация не заберет свои войска с украинской земли.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.52
Покупка 39.52Продажа 40.38
-
EUR
Покупка 39.42Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное